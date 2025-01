Boston Celtics in vendita: attese almeno quattro offerte per la squadra campione NBA

I passaggi di proprietà non risultano sempre agevoli per le squadre NBA, lo dimostra il contenzioso che coinvolge i Minnesota Timberwolves. Se la franchigia in questione sono però i Boston Celtics, campioni in carica, appare naturale il moderato ottimismo che circonda la trattativa. Stando a quanto riporta Michael Silverman del Boston Globe, il primo round di offerte – che verrà svelato ufficialmente il prossimo 23 gennaio – dovrebbe portare ad avere almeno quattro proposte sul tavolo, se non cinque. Tra le cordate offerenti anche l’attuale gruppo co-proprietario dei Celtics che fa capo a Steve Pagliuca, interessato a una scalata. La famiglia Grousbeck, alla guida dei biancoverdi dal 2002, annunciò la scelta di vendere le proprie quote di maggioranza in estate, dopo la vittoria del titolo NBA, il 18° nella storia dei Boston Celtics. La lega ha già controllato la solidità dei potenziali nuovi acquirenti: si attendono offerte superiori ai 6 miliardi di dollari.

