NBA All-Star Game 2023, ecco i sostituti degli infortunati

Secondo quanto riportato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, sono stati scelti i sostituti degli infortunati Kevin Durant, Stephen Curry e Zion Williamson per l’All-Star Game 2023.

Saranno, infatti, De’Aaron Fox, Pascal Siakam e Anthony Edwards a partecipare alla partita delle stelle di Salt Lake City del prossimo 19 febbraio.

Per il playmaker di Sacramento, che sta vivendo una delle sue migliori stagioni viaggiando a 24.2 punti, 4.3 rimbalzi e 6.3 assist ad allacciata di scarpe, è la prima convocazione ad un’All-Star Game al sesto anno nella NBA.

Convocazione meritatissima per Anthony Edwards nella miglior stagione della sua breve carriera in NBA. Il numero 1 dei Timberwolves, in poco più di 36 minuti spesi sul parquet, registra medie di 24.7 punti, 6 rimbalzi e 4.6 assist. Anche per “Ant-Man” si tratta della prima convocazione alla partita delle stelle.

Pascal Siakam, invece, ha già partecipato all’All-Star Game del 2020 mettendo a segno 15 punti e 6 rimbalzi.

Al posto dei tre assenti, partiranno in quintetto Joel Embiid, Ja Morant e Lauri Markkanen. Non resta che aspettare il 19 febbraio per goderci lo spettacolo dell’All-Star Game 2023.

Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards, Sacramento Kings guard De’Aaron Fox and Toronto Raptors forward Pascal Siakam have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements for the 2023 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/JEkb07WPYa — NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2023

