I Milwaukee Bucks centrano il nono successo consecutivo: ci pensa Giannis Antetokounmpo a regolare i Lakers, che segna 38 punti e 10 assist, ai quali si aggiungono i 22 di Khris Middleton e i 18 di Jrue Holiday. Una vittoria che aumenta il morale della squadra, sempre più focalizzata sulla prossima postseason.

Giannis has averaged 37.6 PTS and 14.0 REB with a 60.8 FG% in the last 9 games. 38 PTS | 10 REB | 6 AST | 61 FG% pic.twitter.com/b0A3KY3OzM — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 10, 2023

Giannis Antetokounmpo: “Dobbiamo focalizzarci sul nostro modo di giocare”

Una vittoria sofferta quella dei Bucks che sono riusciti a invertire la rotta solo nel secondo tempo. I Lakers – orfani di LeBron James, a riposo dopo le ultime prestazioni – sono stati un avversario molto ostico, come afferma Giannis Antetokounmpo nel post partita:

“È vero che gli mancava il loro miglior giocatore, ma proprio per questo sono stati più difficili da affrontare: quando non c’è il tuo diamante, tutti giocano più duramente e ci mettono più impegno. Nei primi quarti loro sono stati più bravi, noi dobbiamo concentrarci sul nostro modo di giocare: non conta chi gioca, ma come si gioca e dobbiamo dare il massimo sin da subito. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel recuperare la partita, ora non dobbiamo fermarci”

Mike Budenholzer: “Abbiamo tirato meglio di loro”

La solita prestazione di Giannis Antetokounmpo è la bella notizia della serata, ma per coach Mike Budenholzer c’è anche la partita giocata da Khris Middleton, come spiega in conferenza stampa:

“Giannis ci aiuta ogni volta che scende in campo e l’ha fatto pure oggi. Stasera non abbiamo tirato bene, ma l’abbiamo fatto meglio di loro ed è stato possibile grazie al nostro altruismo e al nostro modo di muovere la palla. Però è molto importante anche la prestazione di Khris Middleton: averlo in salute fa la differenza, è difficile ma dobbiamo spingere da qui fino alla fine della stagione”

