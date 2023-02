NBA, canotta di Kobe Bryant da record: venduta per 5.8 milioni di dollari

Una canotta di Kobe Bryant, risalente alla stagione da MVP 2007-08, è stata venduta da Sotheby’s per 5.489.700 dollari. Oltre a rappresentare un record per un “articolo Bryant”, è anche la seconda canotta da basket più costosa della storia.

Ne ha parlato in un’intervista Bram Wachter, vice presidente di Sotheby’s.

“Si tratta di una canotta iconica. L’immagine di Kobe con quella canotta è diventata parte della cultura, dei muri, dei libri e dei giornali. Quella canotta è diventata un simbolo di passione e determinazione in tutto il mondo.”

Bryant indossava quella canotta, quando a maggio del 2008 aveva ricevuto il suo unico MVP allo Staples Center. Prima di quel momento, l’aveva indossata in 25 partite stagionali.

Attualmente il record per la canotta da basket più venduta della storia appartiene a Michael Jordan. Si tratta di quella indossata in occasione della Gara 1 delle NBA Finals del 1998, che lo scorso settembre Sotheby’s ha venduto per più di 10 milioni di dollari.

