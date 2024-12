NBA, Jayson Tatum: “Sarà molto difficile per me diventare MVP”

Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics, ha ammesso che le sue possibilità di vincere il titolo di MVP sono limitate, nonostante le sue straordinarie prestazioni. La competizione con giocatori come Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo è estremamente elevata, ma Tatum è focalizzato su obiettivi più grandi. In una recente intervista, la stella dei Celtics ha dichiarato:

“Siamo una squadra molto, molto forte, con tanti giocatori talentuosi. Non potrò accumulare le stesse statistiche di altri giocatori. E va bene così, soprattutto considerando ciò che vogliamo ottenere a giugno. Questo è l’obiettivo principale: non si tratta di vincere l’MVP.”

Queste parole riflettono una mentalità focalizzata sul successo del team piuttosto che su riconoscimenti individuali. Jayson è consapevole che, giocando in una squadra così competitiva, è necessario condividere responsabilità e punti con compagni come Jaylen Brown, Kristaps Porzingis e Derrick White. Nonostante non sia mai stato tra i primi tre nelle votazioni per l’MVP, Tatum rimane una delle colonne portanti dei Celtics. La sua capacità di contribuire su entrambi i lati del campo e la sua maturità lo rendono uno dei giocatori più completi e determinanti della NBA.

“Per me conta vincere. Ogni riconoscimento individuale è ben accetto, ma il vero obiettivo è riportare il titolo a Boston.”

Gli avversari sono avvisati.

