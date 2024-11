Rockets, VanVleet evita la sospensione: per lui 50mila dollari di multa

Fred VanVleet ne ha combinata un’altra. La guardia degli Houston Rockets dovrà pagare 50mila dollari di multa per aver “affrontato e rivolto un linguaggio blasfemo” a un arbitro durante la sconfitta di sabato scorso contro i Portland Trail Blazers. L’annuncio è arrivato direttamente tramite un comunicato della Lega.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/iCldye6S8c — NBA Communications (@NBAPR) November 25, 2024

Mancavano 4.3 secondi alla fine della partita – il punteggio era già in ghiaccio, 104-98 per la squadra dell’Oregon – quando VanVleet è stato espulso dalla partita. Una decisione arrivata al culmine di una accesa discussione con gli arbitri, durante la quale il playmaker protestava per un fallo offensivo fischiato ai Rockets. Dopo l’espulsione, VanVleet ha puntato il dito in faccia a uno degli arbitri e ha continuato a parlare con lui mentre usciva dal campo.

Nel post-partita, VanVleet non ha voluto entrare nei dettagli:

“Penso di essere già abbastanza nei guai stasera, quindi probabilmente non ho bisogno di discutere troppo dell’arbitraggio con voi. Nella foga del momento, ti senti sempre nel giusto – so che gli arbitri non cercano di sbagliare, ma stasera siamo stati abbastanza in disaccordo”.

