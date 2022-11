NBA, Cavs: tutto fatto per il rientro di Darius Garland

Secondo l’insider NBA Shams Charania di The Athletic Darius Garland sarebbe pronto per il rientro già nella partita di questa notte che vede i Cavs di scena alla Rocket Mortgage Fieldhouse contro i Boston Celtics.

L’ex Vanderbilt Commodores si era infortunato nella prima uscita stagionale contro i Toronto Raptors alla Scotiabank Arena subendo una lacerazione alla retina dell’occhio sinistro. Garland, per fortuna sua e dei Cleveland Cavaliers, non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per recuperare dall’infortunio subito e tornare a calcare i parquet NBA.

Si ricompone finalmente il duo Garland-Mitchell fortemente voluto quest’estate dal fronte office della squadra dell’Ohio.



