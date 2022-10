Tyronn Lue racconta come ha motivato i Cavaliers dopo Gara 5 NBA Finals 2016

Ospite di una nuova puntata del podcast The Old Man & The Three condotto da JJ Redick, Tyronn Lue ha raccontato un divertente retroscena relativo all’apice della sua carriera da coach NBA: il titolo vinto nel 2016.

La rimonta dei Cleveland Cavaliers da 1-3 contro i Golden State Warriors è scolpita nella storia della lega e ha radici molto profonde. Lue ha rivissuto così quei momenti:

“Avevamo perso Gara 4 ma era stata una partita tirata e i nostri aggiustamenti erano ok. […] Prima di salire sull’aereo prima di Gara 5, dissi ‘ Ascoltate, se non pensate che possiamo vincere, rimanete a casa’. Lo pensavo davvero, non ritenevo i giochi fossero chiusi. Poi Draymond Green fu sospeso, Kyrie [Irving] è LeBron [James] ne segnarono 40 a testa e vincemmo. […] Al termine della partita, mi feci dare 200 dollari da tutti i presenti in spogliatoio, i giocatori, Mr. [Dan] Gilbert, Griff [David Griffin ndr.]. ‘Che ne farai?’, chiesero. Ho ancora il video nel mio cellulare. Misi insieme le banconote e le posi sul soffitto: ‘Torneremo qui per Gara 7 a riprenderci i soldi?’ […]

Dopo la vittoria del titolo, fu la prima cosa che LeBron fece notare: ‘Dove sono i nostri soldi?’ Risposi: ‘Non lo so, sono spariti’, ma in realtà li avevo tenuti per me. Ora lo sai, Bron.”