NBA, Channing Frye: “Garland e Mitchell sono il miglior backcourt della lega”

Il mercato estivo NBA ha dato vita a nuovi dynamic-duo dal grande potenziale. Channing Frye, dopo poche partite stagionali, ha già le idee piuttosto chiare.

Durante il podcast “Road Trippin’” registrato qualche giorno fa, l’ex campione NBA, a seguito di una domanda di Michael Porter Jr. su chi sia la miglior coppia di guardie al momento, si è espresso così:

“Sceglierei Darius Garland e Donovan Mitchell senza neanche pensarci e c’è un motivo se lo dico. Mi piacciono molto le guardie che sono fisicamente grandi e che sanno tirare bene, siamo nel 2022 e ho bisogno di spaziature.” “Desmond Bane non è ancora un All-star nonostante stia giocando una grande stagione. Donovan Mitchell, invece, sono anni che ai Playoff gioca ad alti livelli, arrivando a segnare anche 50 punti senza avere una grande squadra attorno.”

Opinione sicuramente discutibile, ma che non è molto lontana dalla realtà. Donovan Mitchell quest’anno sembra aver fatto quel definitivo passo in avanti che lo porta ad essere una superstar in lotta per l’MVP a tutti gli effetti.

Nelle prime 11 partite sta tenendo medie e percentuali eccezionali: 31.6 punti, 6.1 assist, 4.7 rimbalzi con il 51.3% dal campo e il 43.4% da tre. Non a caso, al momento, è al quarto posto nella classifica per la corsa all’MVP pubblicata dalla NBA stessa.