Mercato NBA, Donovan Mitchell via dai Cavs? Il contratto collettivo mette fretta

Ad ogni eliminazione Playoff sancita dall’esito delle serie si aprono nuovi scenari nel mercato NBA 2024. Un insider di peso come Adrian Wojnarowski ha provato per primo a frenare il tam tam. Ciononostante, il nome di Donovan Mitchell – dopo il gentleman’s sweep subìto dai Cavs contro i Celtics – torna al centro delle voci.,

Cavaliers, in ballo il futuro di Donovan Mitchell in Ohio

Sarà un’estate di riflessione per Spida e i suoi agenti, dato che il giocatore potrebbe firmare un’estensione quadriennale da 209 milioni di dollari. Interessante notare, in proposito, come i nuovi termini del contratto collettivo rappresentino per i Cavs un vantaggio e un elemento di pressione. L’offerta potrà essere formalizzata infatti già al termine delle NBA Finals.

Ogni eventuale lungaggine o trascinamento nelle settimane successive metterebbe fretta ai Cavs, alimentando le voci di cui sopra. In una situazione analoga, nelle rispettive franchigie, si ritrovano anche Jimmy Butler e Brandon Ingram.