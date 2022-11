NBA, le prime parole di Kevin Durant dopo l’esonero di Steve Nash

L’esonero di Steve Nash, da parte dei Brooklyn Nets, è stata la notizia che ha infiammato il mondo NBA nella giornata di ieri. Oltre a nuovi dettagli sulle discrepanze tra spogliatoio e allenatore, oggi arrivano anche le prime parole di Kevin Durant che ha espresso la propria opinione su questo genere di dinamiche all’interno della lega:

“Sei sempre shockato quando accade una cosa come questa ma in NBA è normale. Poi devi tornare a prepararti immediatamente per la partita di stasera. È una svolta veloce che succede spesso in questo campionato, soprattutto durante la stagione. Devi allenarti e giocare tanate partite, quindi non ci pensi molto. Ma oggi – devo dire la verità – ci ho pensato un po’ a quello che è successo, improvvisamente.”

Durant, in seguito, ha detto di aver scoperto la notizia intorno alle 13 dopo essersi svegliato dal pisolino pre-partita. Il direttore generale dei Nets, Sean Marks, ha detto che nessun giocatore è stato consultato prima della decisione, il che rende di notevole importanza il fatto, dato che proprio Durant aveva chiesto che Nash e Marks fossero licenziati durante l’estate.

“Accade. Questo non toglie il notevole QI di basket che possiede Nash, come insegna il gioco. I giocatori chiedono scambi, gli allenatori vengono licenziati, si hanno disaccordi in spogliatoio: semplicemente non ha funzionato sul parquet”

Il 12 volte All-Star ha confessato di non aver ancora parlato con Steve Nash dopo che la notizia è diventata ufficiale. Con Jacques Vaughn come capo allenatore ad interim, Brooklyn non ha intenzione di perdere tempo ed ha già iniziato una rapida selezione per il sostituto.

Le parole, raccolte da Nick Friedell di ESPN, arrivano al termine della sconfitta per 108 a 99 contro i Chicago Bulls. La decisione di allontanare dalla panchina l’allenatore canadese è stata annunciata come “reciproca tra le due parti“.

