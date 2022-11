NBA, Brooklyn Nets: Ime Udoka primo candidato a sostituire Steve Nash

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, firma eminente della redazione di ESPN, il principale indiziato per sostituire Steve Nash in qualità di head coach dei Brooklyn Nets sarebbe Ime Udoka, tecnico sospeso dai Boston Celtics ad inizio stagione per aver violato il protocollo della franchigia sui rapporti sentimentali tra colleghi, ma in nessuna misura radiato dalla NBA e, pertanto, legalmente arruolabile.

Suspended Celtics coach Ime Udoka has emerged as the likely next Brooklyn Nets head coach and his hiring could be finalized as soon as the next 24-to-48 hours, sources tell ESPN. Celtics will let him leave for another job.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 1, 2022