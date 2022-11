NBA, Jimmy Butler: “Record perdente? Non mi frega niente, vinceremo il titolo”

Nonostante un inizio di stagione non proprio esaltante, i Miami Heat, rimangono molto fiduciosi delle loro capacità e poco prima della palla a due dell’incontro giocato questa notte contro i Golden State Warriors ci ha pensato il leader Jimmy Butler a rassicurare i tifosi: saranno loro a vincere il titolo.

“Vinceremo il campionato e non mi interessa quello che dice la gente. Contaci. Non mi frega un c***o che abbiamo iniziato 2-5”

La superstar trasuda fiducia ai microfoni di Sam Amick per The Athletic ma al momento gli Heat figurano come al 23° posto nella classifica per punti (110.9) mentre la difesa che ha sempre portato in dote una buona dose di energia (l’anno scorso quinta in NBA), quest’anno è caduta fino al 18° posto (112.5 punti subiti per partita).

“Sì, siamo 2-5 ma abbiamo tempo. Dobbiamo solo giocare con un po’ di senso di urgenza, fidarci uno dell’altro e giocare a basket nel modo giusto su entrambi i lati del campo. Ci sono buone cose, quindi non mi scoraggio. Possiamo farcela, dobbiamo solo trovare il modo giusto.

Coach Erik Spoelstra fa eco alle parole del suo giocatore con un secco:

“Siamo vicini a tornare noi stessi.”

L’insider Ira Winderman, infatti, aveva chiesto un ulteriore commento a delle dichiarazioni fatte in precedenza dall’allenatore a Anthony Chang del Miami Herald in cui aveva detto:

“Siamo vicini al risolvere i problemi. Quando arrivano così tante sconfitte è normale sentirsi indietro rispetto agli altri. La realtà è che nel nostro caso non è cosi. Ci sentiamo vicini al punto di svolta”

Il #22 dei Miami Heat ha fatto seguire fatti alle parole: 23 punti, 6 rimbalzi e 8 assist nella vittoria per 116-106 validi per la terza vittoria stagionale della franchigia della Florida.

Che quel “siamo vicini” sia già arrivato?

Leggi:

NBA, Brooklyn Nets: Ime Udoka primo candidato a sostituire Steve Nash

NBA, Steve Nash e i Brooklyn Nets optano per la separazione consensuale

NBA, McMillan striglia gli Hawks: “Con questi numeri, una squadra come Toronto ti stende”