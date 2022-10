NBA, Buone notizie in casa Cleveland Cavaliers: tempi brevi per il rientro di Darius Garland

Dopo la lunga attesa durante tutta la offseason per vedere l’intesa tra Donovan Mitchell e Darius Garland, il nuovo duo dei Cavs dura solo pochi minuti a causa di un infortunio subito da Garland nel corso del secondo quarto. Donovan Mitchell chiude la sua prima gara da nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers con 31 punti e 9 assist in 34 minuti di gioco. Bottino che non ha permesso ai Cavaliers di evitare la sconfitta contro i Toronto Raptors. 108-105 il risultato finale. Ma torniamo all’infortunio di Darius Garland. Il nativo di Gary, Indiana ha dovuto abbandonare il parquet della Scotiabank Arena dopo uno scontro accidentale con Gary Trent Jr., che tentava di rubargli il pallone.

La sua partita dura solamente 13 minuti e 18 secondi, facendo registrare 4 punti e 3 assist. Gli esami odierni effettuati dal prodotto dei Vanderbilt Commodores non hanno evidenziato danni strutturali, nonostante la lacerazione subita alla retina. Non avrà quindi bisogno di un intervento chirurgico. Sarà rivalutato nei prossimi giorni ma dovrebbe saltare la prossima trasferta allo United Center contro i Chicago Bulls.

Anche dalle parole dell’head coach dei Cavs JB Bickerstaff non si evince una data certa per il rientro del playmaker:

“Ha un taglio nella palpebra. Ovviamente è molto a disagio con tutte le cose che deve fare. Fuori stava bene, era lucido, ma aveva un taglio e sanguinava pesantemente dall’interno della palpebra.”

Molto belle invece le parole di Donovan Mitchell che carica il compagno di squadra in attesa del rientro:

“È difficile vederlo uscire cosi dopo un incidente. Non so molto di più ma è un combattente. Tornerà più forte di prima.”

Dovremo attendere ancora per godere delle prodezze del duo Mitchell-Garland.

While #Cavs Darius Garland's eye injury doesn't look pretty and the swelling has caused it to close, he sustained no structural damage and won't require surgery https://t.co/RU2x830J8P — Chris Fedor (@ChrisFedor) October 21, 2022

