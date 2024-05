Cavaliers, Atkinson, Joerger e Stotts tra i candidati per la panchina NBA di Cleveland

Primi nomi tra i candidati alla panchina di Cleveland. Il nuovo corso NBA dei Cavaliers, dopo la separazione da JB Bickerstaff, potrebbe essere affidato a profili di varia esperienza. Nella cinquina di nomi finora emersi spiccano diversi head coach NBA.

Mercato NBA, Cleveland cerca una guida all‘altezza

Il favorito in queste battute iniziali, stando a quanto riporta l’insider Marc Stein, pare Kenny Atkinson. Oggi agli Warriors, l’ex Nets è in corsa assieme a Terry Stotts (ex Trail Blazers), Dave Joerger (ex Memphis Grizzlies) e James Borrego (ex Charlotte Hornets). A questo poker di capo allenatori esperti si aggiunge Johnny Bryant, associate head coach dei New York Knicks. Il tecnico può far leva sul rapporto consolidato con Donovan Mitchell ai tempi di Utah. Proprio il fronte legato a Spida è particolarmente caldo in casa Cavaliers. L’effetto domino a partire dalla scelta in panchina potrebbe disegnare nuovi scenari in Ohio.

