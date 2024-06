NBA, Cavaliers: Kenny Atkinson nuovo allenatore di Cleveland

Dopo tre anni da assistente allenatore ai Golden State Warriors, a due dal rifiuto del ruolo di capo allenatore a Charlotte, Kenny Atkinson torna su una panchina NBA da head coach. Secondo quanto riportato da fonti ESPN e The Athletic, Cleveland l’ha scelto tra una rosa di nomi per succedere a J.B. Bickerstaff, congedato al termine di un triennio sempre con record vincente. Nonostante la rivoluzione con l’arrivo di Donovan Mitchell, la squadra non è riuscita a superare lo scoglio del primo turno Playoff. Ad Atkinson, 57 anni, il compito di restituire certezze alla squadra dell’Ohio.

