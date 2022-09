Phoenix Suns, James Jones valuta mercato NBA: Booker, Ayton e i rumors su Durant

La finale NBA conquistata nel 2021 ha dato un nuovo volto al ciclo dei Phoenix Suns sotto la guida di coach Monty Williams, fresco di rinnovo contrattuale proprio quest’estate. La fiducia a lungo termine allo staff tecnico è stata solo una delle tante decisioni prese dalla dirigenza. Si è passati infatti dal max contract a Devin Booker alla offer sheet monstre per trattenere DeAndre Ayton dalle avances degli Indiana Pacers. Nel mezzo tanti rumors su un possibile approdo in Arizona di Kevin Durant.

James Jones, già Executive dell’Anno NBA nella sua giovane carriera dietro la scrivania, ha messo in fila gli eventi offrendo una valutazione complessiva in un’intervista concessa a Duane Rankin di Arizona Republic. Ne riportiamo di seguito alcuni estratti salienti secondo la sequenza sopracitata:

Le ruggini che hanno caratterizzato mesi di trattativa con l’entourage di DeAndre Ayton non sembrano pregiudicare la relazione proficua tra le parti. Il punto di Jones:

Volto della franchigia, ovviamente. Devin Booker:

“Si è affermato come giocatore di prima fascia in questa lega, era uno dei suoi obiettivi anni fa e l’ha raggiunto. […] Quando abbiamo avuto l’opportunità di proporre il supermax, non è stata una sorpresa. Lui voleva chiudere presto per dare un segnale circa la sua volontà di restare. […] Faremo strada fin dove ci guiderà lui.”

Le voci su Durant, infine, non sono mai state approfondite a sufficienza per una ragione molto semplice, secondo il GM dei Phoenix Suns:

“Brooklyn voleva tenersi Kevin Durant, per questo è ancora lì e non da un’altra parte. Per quel che ci riguarda, capisco sia sempre un tema di grande discussione, ma parlando di trade o arrivi si tende a dimenticare che la squadra che detiene il giocatore deve essere disposta a cederlo. Credo che tutte le franchigie nella lega abbiano fatto un ‘Pronto’ per tastare il terreno, ma non c’è stato nulla di approfondito.”