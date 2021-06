NBA, James Jones premiato come Executive of The Year 2021

Poco prima dell’inizio di Gara 1 tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, la NBA ha ufficializzato la vittoria del premio “Executive of The Year” a James Jones, GM della compagine dell’Arizona. Il dirigente è stato uno degli artefici della stagione da favola della squadra di coach Monty Williams. Jones è colui che ha portato Chris Paul nuovamente alla corte del capo allenatore, così come è riuscito a firmare Jae Crowder, altro tassello importantissimo per la compagine dell’Arizona.

Phoenix, lo ricordiamo, ha chiuso la regular season al secondo posto, appena dietro agli Utah Jazz nella Western Conference. I Suns hanno poi eliminato al primo turno Playoff i Los Angeles Lakers di LeBron James ed Anthony Davis per 4-2, mentre hanno servito uno sweep ai Denver Nuggets.

Suns announce general manager James Jones as NBA executive of the Year pre-game. pic.twitter.com/DYXIpjQU5V — Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 20, 2021

