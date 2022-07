Mercato NBA, offerta Pacers e risposta Suns: Deandre Ayton resta a Phoenix

Succede di tutto nella notte NBA. Giusto qualche minuto dopo aver firmato una maxi offerta dagli Indiana Pacers dal valore di $133 milioni in 4 anni, il restricted free agent Deandre Ayton ha finalmente scoperto il suo futuro team dopo queste settimane di rumors quando i Phoenix Suns hanno matchato l’offerta. Il giovane centro resterà quindi in Arizona.

Full story on restricted free agent C Deandre Ayton agreeing to largest offer sheet in NBA history with Pacers — four years, $133 million, his agents Bill Duffy and Nima Namakian tell ESPN: https://t.co/P1Jt4R74fM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 14, 2022

La più ingente offerta mai presentata ad un restricted free agent nella storia dell’NBA non ha spaventato la franchigia di coach Monty Williams che, dopo aver rifiutato di offrire un estensione al massimo salariale al giocatore lo scorso ottobre ha deciso ora tenersi stretto le prestazioni dell’ex prima scelta 2018. L’intenzione è quella di ripetere la cavalcata dell’anno scorso e tornare a competere insieme a Chris Paul e Devin Booker per l’anello.

Con Deandre Ayton ai Suns sfuma l’ipotesi Kevin Durant

Con Deandre Ayton destinato a rimanere il centro titolare dei Suns, Phoenix dice addio ad ogni possibile scenario di scambio per arrivare a Kevin Durant. Il contratto appena firmato dal bahamese infatti vieta alla squadre di poter tradare il giocatore fino a metà gennaio, data per la quale tutti si immaginano Kevint Durant abbiamo già trovato casa.

The Phoenix Suns have matched the Indiana Pacers’ four-year, $133 million maximum offer sheet on Deandre Ayton, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ayton stays in Phoenix. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2022

A meno che i Brooklyn Nets non vogliano sedersi al tavolo delle trattative per un scambio che non preveda il centro, è altamente improbabile immaginarsi KD35 in Arizona l’anno prossimo, nonostante lo stesso giocatore aveva indicato Phoenix come una delle mete preferite.

