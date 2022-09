NBA, Stephen Curry conferma: “Volevo il ritorno di Kevin Durant agli Warriors”

Subito dopo la richiesta di scambio di Kevin Durant verso Brooklyn, le voci di mercato NBA hanno subito indicato i Golden State Warriors come possibile destinazione. Si vociferava di una reunion con i californiani e si parlava persino di colloqui tra KD e il trio Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson. A Rolling Stone, Curry ha confermato la precedente volontà degli Warriors nel riavere il giocatore in squadra:

“Assolutamente sì. C’è stata una discussione interna tra di noi su ‘Se fosse disponibile, lo faresti?’ Tutte le squadre hanno queste conversazioni e, ovviamente, nella nostra situazione, mi hanno chiamato e chiesto: “Come ti senti di fronte a questa possibilità?” Non ho mai esitato all’idea di giocare con KD, sapendo chi è come persona e secondo la nostra storia in questi tre anni. Penso che KD sia davvero un bravo ragazzo. Penso che sia stato frainteso negli ultimi mesi. Nella sua vita sono successe alcune cose che gli hanno reso difficile fidarsi delle persone intorno a lui, sentirsi al sicuro in ogni momento. Quindi, capisco com’è lui come essere umano. Mi piace come persona. Se tu mi dicessi: ‘Oh, KD tornerà e giocheremo con lui’, ti direi: ‘Accidenti, sì!’.”