Playoff NBA: Booker e Paul completano lo sweep, Phoenix vola in finale mentre Jokic si fa espellere

Phoenix Suns 125 – 118 Denver Nuggets [Serie sul 4-0, Phoenix alle Finali di Conference]

Ora o mai più, vincere per tenere vive le speranze di passare il turno. Erano queste le premesse della Gara-4 andata in scena al Pepsi Center di Denver, dove neppure l’aria di casa è bastata però a prolungare una serie mai realmente in discussione.

Termina infatti così, in appena quattro partite, l’avventura dei ragazzi di Michael Malone in queste semifinali di Conference, con Phoenix che anche lontano dall’Arizona riesce a completare l’opera sfruttando una buona partenza capitalizzata con il 63-55 maturato al termine del primo tempo.

Al rientro sul parquet, i padroni di casa cercano il riscatto buttandola sul piano fisico, con un contatto tra Nikola Jokic e Devin Booker che costa decisamente molto caro caro al fresco MVP della regular season, costretto a lasciare il campo dopo aver ricevuto un discusso flagrant 2 dagli arbitri, terminando così la sua postseason con 22 punti e 11 rimbalzi in 28 minuti.

Con il Joker che fa mestamente ritorno negli spogliatoi, per Phoenix si spalancano virtualmente le porte delle Finali di Conference per la prima volta dal lontano 2010, data dell’ultima apparizione ai Playoff, con la squadra di Monty Williams che al termine del terzo periodo guadagna altra 5 lunghezze sugli avversari chiudendo i giochi con qualche minuto di anticipo.

A trascinare gli ospiti verso un 4-0 decisamente inaspettato sono state le prove sontuose offerte da Chris Paul e Devin Booker, con il primo capace di servire 37 punti e 7 assist e il secondo che invece firma la doppia doppia da 34 punti e 11 rimbalzi. Tra le fila dei Nuggets, invece, Jokic a parte, il tabellino migliore è quello di Will Barton, autore di 25 punti e 5 rimbalzi.

In attesa di conoscere il nome del vincitore della serie tra Jazz e Clippers, ora CP3 e compagni sono attesi da qualche giorno di meritato riposo, il giusto premio per ricaricare le pile e presentarsi con l’abito delle grandi occasioni alle prossime finali di Conference