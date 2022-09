NBA, torneo metà stagione, Cuban contrario: “Si affrontano i sintomi e non il vero problema”

Mark Cuban non ha problemi a far sentire la propria voce e, per quanto sia sempre stato un innovatore, si dimostra critico sulla nuova proposta NBA di un torneo a stagione in corso.

Di seguito le prime dichiarazioni raccolte in merito da Landon Buford, di Forbes.

“Per quanto riguarda l’in-season tournament, non sono affatto un tifoso [della cosa]. Per come la vedo io i Mavs potrebbero addirittura non partecipare, facciamo riposare i nostri migliori giocatori. Finché non mi daranno uno di quei trofei, il Larry O’Brien Trophy [indica dietro di lui sullo scaffale ndr.] … Sapete com’è, gli occhi sono sul premio. Se fossero due stagioni separate ed entrambe mettessero in palio il Larry O’Brien Trophy, potremmo parlarne. Interrompere il flusso con un torneo a metà stagione non funziona. Se si intende “sdoppiare”, magari facciamolo con due spezzoni da 41 partire e serie Playoff a cinque gare, dovremmo parlarne approfonditamente. Romperla in due tanto per mi sembra l’ammissione che siamo di fronte ad un problema e stiamo cercando di intervenire sui sintomi più che sul vero problema.”