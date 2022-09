NBA Hall of Fame: il discorso di Manu Ginobili

Manu Ginobili è entrato ufficialmente nella Hall of Fame di Springfield questa notte. L’abbiamo ammirato da vicino e visto vincere prima nel nostro canpionato, in poi in Europa e per 16 stagioni oltreoceano con una sola maglia, quella dei San Antonio Spurs. Nel palmarès dell’argentino, uomo squadra in una delle dinastie più vincenti dello sport americano, spiccano 4 titoli NBA, due convocazioni all’All-Star Game, altrettante selezioni nei quintetti All-NBA il premio di Sixth Man of The Year 2008. Senza dimenticare la medaglia d’oro olimpica ad Atene 2004 con la sua nazionale, vinta in finale proprio contro gli Azzurri.

Manu Ginobili nella Hall of Fame NBA: il discorso integrale

Non è semplice trovare le parole giuste per un momento così significativo nella carriera di un giocatore. Manu Ginobili ci ha provato così. Riproponiamo di seguito il suo discorso di introduzione nella Hall of Fame con la Class 2022,

“Bene, grazie. Lasciatemi sentire il battito del mio cuore. [Si rivolge a Tim Duncan che l’ha accompagnato sul palco ndr.] Sicuro di non volerlo fare? So che ami i riflettori [ride]. Pazzesco, quei video ti accendono. Incredibile, è stato un lungo viaggio. Per i giocatori come me i riconoscimenti individuali sono vittorie di squadra. Non sono qui per essere stato super speciale, ma per essere stato parte di due delle squadre più importanti degli Anni Duemila, gli Spurs, con i quali ho vinto quattro titoli NBA, e la mia nazionale, l’Argentina, con la quale ho vinto l’oro nel 2004. In aggiunta a questo, un’Eurolega vinta con la Virtus Bologna, coach Messina [si rivolge all’allenatore in platea ndr.]. Ecco, avete la ragione della mia presenza qui. Oggi però vorrei anche parlare delle squadre che non sono state così di successo, ma che sono state fondamentali per posare le pietre che mi hanno permesso di arrivare a questo punto. Senza quei passi, non sarei qui oggi.