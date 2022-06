Mercato NBA, Phoenix destinazione preferita da Durant: in lizza un’altra squadra

Non appena la richiesta di trade ai Brooklyn Nets da parte di Kevin Durant è stata resa nota ai principali addetti ai lavori , si è scatenato l’inferno sul mercato NBA. Immaginiamo che tutte le più grandi franchigie del campionato siano al lavoro per cercare di accordarsi con la compagine neyworchese. Detto questo, potrebbe esserci un franchigia meglio posizionata rispetto alle altre. Infatti, secondo Chris Haynes, Kevin Durant avrebbe indicato i Phoenix Suns come sua destinazione preferita.

Woj ha quindi confermato che i Suns sarebbero davvero in cima alla lista dei desideri del giocatore. Poi secondo Jake Fisher e Woj, anche i Miami Heat sarebbero un’altra franchigia che la stella considererebbe di buon grado. Queste due, per ora, le indicazioni date ai Nets da parte di Durant.

Ricordiamo che KD ha giocato con Devin Booker durante i Giochi Olimpici. Inevitabilmente per Phoenix immaginiamo una possibile sign-and-trade intorno al nome di Deandre Ayton con i Nets effettivamente interessati al lungo. I Suns possiedono, poi, diverse prossime scelte al Draft del primo round. La ricostruzione potrebbe partire anche da qui.

Kevin Durant has the Phoenix Suns listed as a preferred trade destination, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022

