NBA, Sengun come Yao Ming: che numeri!

Grazie alla stat-line mandata a referto contro i Memphis Grizzlies nella notte di Zach Randolph, Alperen Sengun ha fatto un passo importante nella storia degli Houston Rockets. La matricola, già MVP del campionato turco prima dell’approdo in NBA, ha chiuso con 15 punti, sei rimbalzi, sei assist e tre stoppate. L’ultimo rookie ad archiviare una partita con almeno 15-5-5-3 – rispettivamente punti, rimbalzi, assist e stoppate – era stato Yao Ming, il 2 febbraio 2003 contro i Sacramento Kings . Una piccola differenza: Yao era partito titolare, giocando oltre 36’.

Alperen Sengun (15 points, 6 rebounds, 6 assists, 3 blocks) is the first @HoustonRockets rookie to record at least 15 points, 5 rebounds, 5 assists and 3 blocks in a game since Yao Ming on February 2, 2003. @EliasSports pic.twitter.com/nnbHWnm3m7

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 12, 2021