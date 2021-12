NBA, Nikola Vucevic non si spiega il calo di prestazioni

Dopo una partenza lanciata i Bulls sono alle prese con le prime difficoltà di stagione. Tanti gli assenti – ben sette nella notte NBA appena trascorsa, la maggior parte per protocollo Covid.

Nikola Vucevic sarebbe tra i go-to-guy obbligati, ma per sua stessa ammissione sta attraversando una fase di calo tanto evidente quanto priva di spiegazioni logiche.

Il centro montenegrino non ha nascosto le perplessità dopo la sconfitta contro Miami, addossandosi gran parte delle colpe. Di seguito le dichiarazioni riportate da The Athletic:

“Non ho una spiegazione per ciò che sta succedendo al mio tiro. Anche stanotte ho giocato in post-up e cercato [soluzioni] in gancio, sulle quali ho costruito una carriera, ma non ha funzionato nulla. Non ho mai attraversato un calo simile, sono molto deluso perché cerco di farmi trovare pronto per i compagni e ciò non sta accadendo ora. […] Questo è l’aspetto più frustrante della questione. […] Quando perdi e non giochi bene, percepisci una responsabilità maggiore, ti senti in colpa.”