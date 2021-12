Risultati NBA: i Sixers fanno la festa a Golden State, Utah vince ancora. Grizzlies e Cavs fanno sul serio.

(5 – 22) Orlando Magic 104 – 106 Los Angeles Clippers (15 – 12)

E’ il Reggie Jackson show quello che va in scena allo Staples Center di Los Angeles, necessario fino all’ultimo secondo per superare dei coriacei Orlando Magic. Per i Clippers si fanno sentire le assenze dei vari Serge Ibaka, Nicolad Batum e Paul George, che devono quindi affidare ad altre mani la conquista della 15° vittoria stagionale.

In una gara caratterizzata dal grande equilibrio, la differenza la farà la precisione da tre: i padroni di casa chiuderanno il match col 50% dall’arco, mettendo a segno 18 delle 36 triple tentate. Nulla da fare per i Magic, nonostante l’impressionante 22/24 ai liberi.

Come detto, è Reggie Jackson il mattatore della serata. Alle scorribande dei vari Cole Anthony (23 punti) e Franz Wagner (20) è sempre l’ex giocatore di Detroit ed OKC a rispondere a dovere. Sostenuto dall’exploit offensivo di Luke Kennard (23 punti figli di 7 triple messe a segno sulle 11 tentate), Jackson ed i suoi 25 punti fanno il solco nel secondo periodo, l’unico “vinto” dai californiani: il parziale da 26-14 permette infatti ai Clippers di assicurarsi un notevole vantaggio i vista della ripresa, sigillato poi dal jumper a 2.2 secondi sul cronometro che significa vittoria LAC. A nulla porterà il la preghiera sulla sirena di Terrance Ross.

(19 – 7) Utah Jazz 123 – 98 Washington Wizards (15 – 12)

Continua implacabile la corsa degli Utah Jazz verso la cima della Western Conference, così com’è da diversi anni. La settima vittoria consecutiva dei mormoni arriva infatti sul campo nemico degli Washington Wizards, che non riescono ad arginare per tutti e quattro i periodi la furia offensiva della banda di coach Snyder.

La partita dura infatti 24 minuti, prima che la forbice diventi già troppo ampia da gestire per i padroni di casa. Non sono sufficienti infatti i 21 di Bradley Beal, l’unico Wizard a scavallare quota 20. Dall’altra parte infatti è l’accoppiata Mitchell-Gobert a dettare il ritmo, con il duo che chiuderà il match combinando per 48 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Impietoso il confronto statistico: Utah chiuderà il match oscurando Washington in ogni categoria principale, inclusi assist totali (28-17), rimbalzi (49-39) e palle perse (8-12). Dopo un secondo tempo dal parziale di 37-73, testa per i capitolini alla sfida esterna contro i Denver Nuggets.

(11 – 16) Sacramento Kings 103 – 117 Cleveland Cavaliers (16 – 12)

E’ proprio la brusca frenata degli Washington Wizards a regalare a Cleveland il biglietto per il quinto posto nella Eastern Conference. Ai Cavs va il merito di superare 117-103 dei Kings ancora in crisi d’identità dopo l’arrivo in panchina di coach Gentry, un successo che scopre tutte le carte della franchigia dell’Ohio: il mix di giovani talenti e veterani assodati messo in piedi da Koby Altman sta magicamente funzionando oltre le ben più rosee aspettative ed ormai l’obiettivo è quello di interrompere il digiuno da Playoff che dura dall’ultima stagione di LBJ in maglia Cavs. Lo dimostra la gara contro Sacramento, conquistata con ben sette giocatori in doppia cifra.

Doppia-doppia punti e rimbalzi per Jarrett Allen (19 e 11) e Evan Mobley (15 e 15), mentre Darius Garland chiude con 16 punti e 13 rimbalzi. Per gli ospiti da menzionare i 21 di Buddy Hield.