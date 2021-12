NBA, Memphis Grizzlies: ritirata nella notte la maglia di Zach Randolph

I Memphis Grizzlies hanno sorridono due volte dopo questa notte NBA. La franchigia del Tennessee infatti, in occasione della partita poi vinta 113-106 contro gli Houston Rockets, ha celebrato l’ex Grizzlies Zach Randolph, ritirandone la maglia #50. Un’occasione davvero speciale sia per il giocatore che per la squadra, dato che a nessun ex giocatore degli Orsi era mai stato riservato questo trattamento.

Zach Randolph, 19° scelta al Draft NBA del 2001, è approdato a Memphis nel 2009 dopo le avventure a Portland (la squadra che lo ha chiamato in NBA), New York e Los Angeles Clippers. Coi Grizzlies ha giocato otto stagioni, mettendo la firma su 551 partite di regular season con cifre da 16.8 punti, 10.2 rimbalzi e 2.0 assist. Giocatore iconico come pochi, lui insieme a Tony Allen, Mike Conley e Marc Gasol sono stati il simbolo di quella Memphis grit ‘n’ grind che ha definito quasi per intero lo scorso decennio, una dinastia che è culminata con la finale di Conference conquistata nel 2013.

The moment Zach Randolph became the first player with a retired jersey in Grizzlies history – and the first ever to be serenaded by Whoop That Trick pic.twitter.com/JMoU5fkhny — Peter Edmiston (@peteredmiston) December 12, 2021

Nella serata di Zach Randolph, Memphis ne scrive 16

Festa grande quindi al FedEx Forum, palcoscenico anche del successo sui Rockets, il 16° in stagione. Ancora una volta senza la stella Ja Morant – ancora ai box dopo la distorsione al ginocchio subita a fine novembre – ai Grizzlies basta un super Dillon Brooks da 25 punti per regolare Houston.

Curiosamente, la sfida tra le due squadre rappresentava sulla carta una gara tra due dei migliori team del recente calendario NBA: entrambe le franchigie infatti si presentavano al match con un record di 4-1 in dicembre, coi Grizzlies vincitori sei volte nelle ultime sette ed i Rockets che ancora profumavano di quella pazza serie di sette vittorie consecutive prima dello stop contro i Bucks.

Leggi anche

NBA, Nikola Vucevic non si spiega il calo di prestazioni

NBA, addio a Michael Gearon Sr.: fu dirigente degli Hawks di Dominique Wilkins

NBA, Pelicans: recupero Zion Williamson a rilento