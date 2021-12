NBA, Bradley Beal critico: “Sto giocando di me**a”

Dopo un inizio davvero notevole ed un record che poche settimane fa scriveva 10-3, i Washington Wizards sono tornati coi piedi per terra e cavalcano ora un 15-12 figlio delle nove sconfitte nelle ultime 14 gare. Una svolta amara per Bradley Beal e compagni, che nella notte sono caduti in casa contro dei ritrovati Utah Jazz.

Il 123-98 finale ci racconta di un team che deve ritrovare la propria identità, a partire dal suo leader e top scorer. Lo stesso Beal infatti, alla domanda dei reporter sul contributo da parte dei nuovi arrivati, ha voluto rispondere assumendosi le proprie responsabilità:

“A dirla tutta, è tutto l’anno che gioco da me**a. Quindi non mi metterò a parlare di altri giocatori che invece hanno davvero aiutato la squadra a raggiungere la posizione che ora occupiamo. La responsabilità di questo momento è prima di tutto mia. Devo giocare meglio, essere un leader migliore, ciò che voglio.”

L’annata difficile di Bradley Beal

E’ crudele pensare che, nell’anno in cui più di tutti servirebbe il contributo di Bradley Beal per far fare al team quel decisivo salto di qualità nell’élite della Eastern Conference, il giocatore stia avendo così tante difficoltà. La stagione dell’All-Star non si può dire malvagia, ma è di certo ben distante dagli standard a cui ci ha abituato: 22.5 punti a partita, il dato più basso dalla sua stagione 2015-16 in cui aveva appena 22 anni. E poi quel 44.2% dal campo, anche questo peggior dato da qui a sei anni, per non parlare del misero 25.3% da tre. E’ career-high anche nella palle perse, 3.5 in queste 27 partite.

Bradley Beal this season: 22.5 PPG (lowest since 2016)

44.2 FG% (lowest since 2015)

25.3 3P% (career low) The Wizards have lost 9 of their last 14 games. pic.twitter.com/QtpeBoYpPN — StatMuse (@statmuse) December 12, 2021

Tutti numeri impietosi, che sta ora allo stesso Beal ribaltare per provare a rendere speciale una stagione iniziata col piede giusto.

“Comincia tutto da me, devo fare meglio”

