F1, Embiid impazzisce per il titolo di Max Verstappen

Lo spettacolo della F1 è globale. Di primo mattino, in una domenica NBA senza partite, Joel Embiid si è goduto l’ultimo atto della stagione 2021 e ha esultato fino a rimanere senza voce per il successo dell’olandese Max Verstappen su Lewis Hamilton. Per la prima volta dal 1974, due piloti erano arrivati a contendersi il mondiale nell’ultima gara di stagione a parità di punti.

Il tweet di Embiid celebra il successo di Verstappen

Il gioco di parole riprende l’acronimo GOAT, Greatest of All Time (Il migliore di sempre).

