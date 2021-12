NBA, Joel Embiid commenta la vittoria dei Sixers su Golden State

In quella che poteva essere la notte di Steph Curry e del record infranto di triple NBA, i veri protagonisti sono stati i padroni di casa. I Philadelphia 76ers guidati dal solito Joel Embiid respingono la corazzata Warriors e si impongono 102-93, rovinando ogni tipo di festa a Golden State. Un risultato notevole, visto soprattutto il pessimo inizio di partita che la banda di Doc Rivers ha trovato come ostacolo.

E’ stata infatti la panchina la scintilla per i Sixers per riuscire a dare la svolta alla gara, prima che gli starter tornassero sui propri ranghi per chiudere il match. Lo stesso Embiid ha iniziato il match sparando a salve: 4 su 12 nei primi tre periodi, prima dei 9 punti (3 su 4) negli ultimi 12 minuti.

Joel Embiid: “Il mio compito è fare canestro”

Sul suo inizio complicato ha detto la sua lo stesso Joel Embiid, il cui nervosismo sembrava indirizzato palesemente verso gli arbitri.

“Ho avuto un pessimo primo tempo. Non mi girava nulla. Mi è stato fatto fallo diverse volte, o almeno così credevo. Ma ovviamente come succede da inizio anno sono poi io che vengo punito dai falli tecnici. Continuo a subire queste chiamate, devo cambiare atteggiamento”

Continua quindi la “guerra” tra Embiid e gli arbitri, anche se la vera battaglia si è giocata sul parquet. Il centro dei Sixers continua ai microfoni, commentando anche l’apporto notevole della sua panchina.

“Non volevo assolutamente sprecare lo sforzo dei ragazzi della panchina che ci ha riportati in gioco. Quindi ho semplicemente fatto quello che mi viene chiesto di fare. Il mio compito è fare canestro e trovare il giusto passaggio in certo situazioni. Credo si essere migliorato da questo punto di vista, so di essere molto più a mio agio in queste condizioni e di poter fare la scelta più giusta”

