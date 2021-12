NBA, Pelicans: recupero Zion Williamson a rilento

Non tira buona aria sul fronte Zion Williamson per i New Orleans Pelicans. L’ex prima scelta assoluta, che ancora deve debuttare in questa stagione NBA, sta recuperando da un infortunio al piede. Secondo quanto si apprende dal comunicato emesso dalla franchigia, la riabilitazione ha subito un’inattesa battuta d’arresto, costringendo a rivalutare i piani.

Zion Williamson tornerà in questa stagione NBA?

L’annuncio sul sito dei Pelicans non pone una data certa:

“Visto il dolore persistente al piede destro, Zion Williamson ha effettuato nuovi esami medici che hanno rilevato un passo indietro nel processo di guarigione ossea del quinto metatarso. In ragione di ciò, carico e intensità del suo lavoro di riabilitazione verranno ridotti per un periodo considerevole così da consentire un maggiore assestamento a livello osseo. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti a tempo debito.”

