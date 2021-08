Evan Fournier si lamenta con NBA 2K per il proprio aspetto nel gioco

Ogni anno NBA 2K riesce ad attirare le critiche di fan e giocatori (!) per i rating non proprio accurati presentati prima dell’uscita. Tipicamente, il gioco di simulazione cestistica garantisce però un alto grado di fedeltà a livello di gameplay e di grafiche, impiegando delle tecniche di facescan avanzate per rappresentare al meglio gli atleti della lega. Anche in questo caso sono tuttavia presenti eccezioni, chiedere ad Evan Fournier per conferma.

Every fucking year bro… 🤦🏻‍♂️

I am sick of this shit. 😂😂😂 pic.twitter.com/DH9Hr7twij — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 25, 2021

Il tweet (che riporta in un modo non proprio formale le impressioni di Fournier) testimonia in effetti una certa discrepanza tra l’aspetto della guardia francese e la sua controparte digitale.

Il povero giocatore (che ha firmato da poco con i New York Knicks) è in realtà ormai abituato a questo tipo di incidenti con NBA 2K; anno dopo anno, Fournier posta infatti puntualmente screenshot simili, che testimoniano una certa disattenzione degli sviluppatori nei suoi confronti.

Scherzi a parte, Fournier dovrà dimostrare il suo talento in una New York finalmente pronta a competere, dopo aver deluso durante il breve periodo giocato a Boston.

