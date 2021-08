Mercato NBA, i Lakers interessati a Jeremy Lamb

Dopo l’arrivo via trade di Russell Westbrook e le firme in free agency di Bazemore, Nunn e Monk, i Lakers vogliono continuare a rafforzare il backcourt. E tra i nomi più importanti ma anche più “realistici” c’è sicuramente quello di Jeremy Lamb. L’attuale giocatore dei Pacers, vista la presenza a roster di Brogdon, LeVert, McConnell e il rookie Duarte, potrebbe trovare poco spazio nelle rotazioni. E la franchigia dell’Indiana sembra quindi intenzionata a cederlo via trade nel corso della prossima stagione, almeno secondo quanto riportato da J. Michael, giornalista dell’Indianapolis Star:

“Jeremy Lamb dovrebbe iniziare la stagione 2021-22 con i Pacers, ma la finirà in un’altra squadra. L’IndyStar aveva riportato due settimane fa che i Pacers non erano riusciti a cedere la guardia, che nell’ultima stagione ha saltato 38 partite per i problemi alla gamba e al ginocchio sinistro. Secondo alcune fonti nella lega, quattro squadre hanno espresso il proprio interesse ad acquisire Lamb, inclusi i Los Angeles Lakers e gli Charlotte Hornets. Il problema, ovviamente, è lo stesso che i Pacers avevano avuto con Oladipo prima dello scambio con Houston. Deve dimostrare che è tornato dall’infortunio prima che si possa materializzare un’offerta allettante”

Sembra quindi quasi certo che Lamb inizierà il training campo con i Pacers. Nelle due stagioni a Indiana Lamb ha saltato molte partite per problemi fisici, ma quando è in campo ha sempre dimostrato di poter dare il proprio contributo. I Lakers sembrano intenzionati ad assicurarsi le sue prestazioni, dato che, se sano, potrebbe rafforzare molto le rotazioni dei gialloviola. Lamb dovrà prima dimostdare di essere in salute e in grado di giocare al 100% della propria condizione.

