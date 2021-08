NBA, i Phoenix Suns svelano la nuova maglia “azteca”

Negli ultimi anni le divise “alternative” hanno conquistato il mondo NBA, arricchendo stilisticamente le identità delle diverse franchigie. A questo giro, i Phoenix Suns hanno avuto una trovata interessante per rendere omaggio alla propria storia e quella dell’Arizona, creando dei prototipi di jersey ispirati alla cultura azteca.

Come indicato dal tweet rilasciato sul profilo ufficiale della squadra, la divisa alternativa sarebbe un tributo agli “antichi antenati della Valle”, ma anche un modo per coinvolgere i fan di origine messicana e portare in campo lo spirito combattivo dei giocatori dei Suns anche stilisticamente.

Non è chiaro se il completo sia una versione definitiva o un prototipo, ma la richiesta di feedback da parte dei fan potrebbe portare a modifiche dal punto di vista del design. In ogni caso, questa divisa testimonia ancora una volta la grande creatività delle franchigie NBA, sempre più aperte ad audience di origine non-americana. Dopo aver raggiunto le Finals quest’anno, Phoenix cercherà in ogni modo di ripetere un traguardo così inaspettato, anche attingendo alla forza degli antichi aztechi a quanto pare.

𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁: A tribute to early ancestors of The Valley, our Mexican and Mexican-American fans, and the warrior spirit we bring to battle everyday. Drop your thoughts below 📥 — Phoenix Suns (@Suns) August 25, 2021

