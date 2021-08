Evan Fournier passa all’incasso grazie ai New York Knicks. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, il francese si sarebbe accordato con la franchigia della Grande Mela sulla base di un quadriennale da 78 milioni di dollari complessivi. La guardia lascia quindi i Boston Celtics dopo soli pochi mesi di permanenza. Il quarto anno in contratto è in team option.

Free agent Evan Fournier has agreed to a four-year deal that could be worth as much as $78M with the New York Knicks, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021