NBA 2024-2025: 50 punti segnati in stagione: partite, performance, highlights

Le prestazioni individuali con almeno 50 punti a referto lasciano un segno indelebile nella storia NBA. Partite chiuse con 50 o più punti segnati, specie se ripetute nell’arco di un’annata, definiscono i profili di scorer e capocannonieri. Nel 2023-2024 furono 19 le performance oltre questa quota, fatte registrare da 11 giocatori diversi.

NBA 2024-2025: gare da almeno 50 punti

Ogni squadra NBA ha almeno una performance individuale da 50 punti nei propri annali e l’aggiornamento statistico è costante. La stagione NBA è alle battute iniziali. Di seguito i giocatori titolari di partite da almeno 50 punti nel corso della regular season 2024-2025. I dati per l’annata NBA corrente sono aggiornati alle partite giocate nella notte sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.

Paolo Banchero è stato il primo giocatore con una stat-line in gara singola da almeno 50 punti segnati. Ci è riuscito contro gli Indiana Pacers, già lo scorso anno squadra “vittima”, sportivamente parlando, del maggior numero di performance da oltre 50 punti. Al giocatore dei Magic si sono aggiunti finora Victor Wembanyama Giannis Antetokounmpo De’Aaron Fox, LaMelo Ball, Nikola Jokic, Jalen Brunson, CJ McCollum, Anthony Edwards e Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Stephen Curry e James Harden. I 61 punti di Nikola Jokic, MVP in carica, rappresentano il season-high in tutta la NBA.

Clicca sulla partita d’interesse per rivivere gli highlights degli atleti.