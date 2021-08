NBA, Dudley saluta LeBron e AD: “Senza di loro non avrei un anello”

Quello di Jared Dudley è uno di quei nomi che, alla mente degli appassionati di basket NBA, richiama tempi ormai passati. Il veterano, nelle ultime stagioni in forza ai Los Angeles Lakers – più per il ruolo di uomo spogliatoio che per il suo effettivo contributo in campo – ha però annunciato ufficialmente il suo ritiro dal basket giocato.

Man what a ride! 14 yr NBA career capped off by winning a NBA championship with the @Lakers! Just want to thank GOD for blessing me, also want to personally thank @KingJames @AntDavis23 @JeanieBuss and the Lakers organization,Without Bron and AD I don’t join LAL or wing a 💍 — Jared Dudley (@JaredDudley619) August 24, 2021

“Che avventura! 14 anni di carriera NBA culminati con la vittoria del titolo NBA con i LAkers! Voglio ringraziare Dio per avermi benedetto e vorrei ringraziare personalmente anche LeBron, Davis, Jeanie Buss e tutta la franchigia dei Lakers. Senza LeBron e AD non sarei andato ai Lakers né vinto l’anello”

Su Twitter il giocatore ha voluto ringraziare i Lakers tutti, da LeBron a Jeanie Buss, per avergli dato l’occasione di potersi mettere finalmente l’anello di campione NBA al dito. Dudley conclude così, a 36 anni, una carriera lunga 14 anni che lo ha visto vestire, oltre che quella dei Lakers con cui si è laureato campione, le maglie di Charlotte, Phoenix, Clippers, Milwaukee, Washington e Brooklyn.

Il prossimo passo per Dudley sarà quello di vestire i panni dell’assistente allenatore: entrerà infatti a far parte dello staff dei Dallas Mavericks, che dalla prossima stagione saranno guidati da Jason Kidd.

I been preparing this moment for a long time! From deep talks With Nash, Hill, Shaq, Bron, Booker, Beal, AD, Giannis the list goes on.. Very excited to Join the MAVS and JKidd staff! Perfect fit and opportunity… Time to get to work — Jared Dudley (@JaredDudley619) August 24, 2021

“Mi stavo preparando a questo momento da molto tempo! Ho parlato molto con Nash, Hill, Shaq, Bron, Booker, Beal, AD, Giannis… la lista è lunga. Non vedo l’ora di unirmi ai Mavs e allo staff di JKidd! Il fit e l’opportunità sono perfetti… è tempo di mettersi al lavoro”

Per i Lakers è una perdita quasi irrilevante dal punto di vista tecnico ma molto importante dal punto di vista umano: Dudley era infatti ormai uno dei senatori della squadra, vista l’età, e sicuramente tra i più apprezzati a livello umano, sia dai compagni che dai tifosi, che in queste ore gli stanno dedicando molti messaggi d’affetto. Tra i tanti soprattutto LeBron James ha espresso il suo disappunto per l’addio di Dudley, con un tweet decisamente esplicito:

Excuse my language but still one hurt!! For many reasons that you wouldn’t understand. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) August 24, 2021

Leggi anche:

Lakers interessati a Jeremy Lamb

Nerlens Noel fa causa a Klutch Sports e Rich Paul per 58 milioni di dollari