WNBA, a 42 anni la leggenda Diana Taurasi dice addio al basket

Si sta voltando una pagina importante nella WNBA. Il prossimo maggio la lega femminile ripartirà senza una delle sue più grandi leggende, se non la più grande, Diana Taurasi. In un lungo articolo retrospettivo sulla rivista Time, la giocatrice 42enne ha finalmente annunciato il suo ritiro, una prospettiva di cui si era parlato negli ultimi mesi:

“Mentalmente e fisicamente sono semplicemente satura. Probabilmente è il modo migliore per descriverlo. Sono soddisfatta e felice. Ho sentito di non avere più ” la fiamma ” dentro di me mentre mi preparavo per quella che sarebbe stata la mia 21a stagione in WNBA. È stato in quel momento che ho capito di dover lasciare il basket.”

Dopo 20 stagioni trascorse indossando fedelmente le maglie delle Phoenix Mercury e del Team USA, lascia il basket con quello che sembra essere il miglior record nella storia del basket femminile: tre titoli WNBA (2007, 2009 e 2014), tre nella NCAA (2002, 2003, 2004), sei in Eurolega (2007-10, 2013, 2016) durante i suoi periodi in Russia e Turchia e, naturalmente, le sue sei medaglie d’oro olimpiche. Un record assoluto.

Per non parlare di una serie di riconoscimenti individuali: un trofeo MVP (2009), due titoli di MVP delle finali, 11 selezioni All-Star, 14 volte All-WNBA, cinque titoli di miglior marcatrice. Prima, e di gran lunga, in termini di punti in carriera realizzati nel campionato americano (10.646). Nel 2021, è stata nominata dai fan la più grande giocatrice nella storia della WNBA.

