Kevin Durant sul suo rating su NBA 2K22: “Dovrei essere a 99”

Una delle copertine di NBA 2K22 celebrerà il 75° anniversario della lega e sulla cover ci sarà anche la star dei Brooklyn Nets Kevin Durant. Il giocatore, tramite i canali social del gioco, ha affermato di dover possedere un rating di 99:

L’anno scorso il suo punteggio ha raggiunto quota 96. Nel 2001 Kevin Garnett è diventato il primo giocatore ad avere un rating di 99. L’anno successivo Shaq ha toccato quota… 100. Tim Duncan , Kobe Bryant, LeBron James e Chris Paul sono gli unici altri giocatori a raggiungere un rating di 99 (tra coloro che erano in atttività). Anche Michael Jordan , Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar hanno ottenuto un punteggio di 99. Giannis Antetokounmpo è stato invece il giocatore con il rating più alto lo scorso anno, con un punteggio di 97.

Su NBA 2K22, purtroppo per lui, KD avrà un rating pari a 96, condividendo la prima posizione – con lo stesso punteggio – con Stephen Curry, LeBron James e Giannis Antetokounmpo.

.@KDTrey5 thinks his 2K22 rating should be a 99 👀 Thoughts? #2KRatings pic.twitter.com/n5Pm3XzdVy

— NBA 2K (@NBA2K) August 17, 2021