NBA Finals sempre più vicine: cosa aspettarsi dai playoff

Manca pochissimo: Gara-1 delle NBA Finals 2025 alzerà il sipario giovedì 5 giugno, con un’eventuale Gara-7 fissata per il 22 giugno. Oggi entrambe le finali di conference sono sul 3-1 e il pronostico più probabile mette di fronte Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers: ai Thunder basta una vittoria in casa contro Minnesota, mentre i Pacers hanno il primo match-point giovedì al Madison Square Garden.

Come stanno gli Indiana Pacers?

Nella Eastern Conference, gli Indiana Pacers hanno sostanzialmente ribaltato ogni pronostico, mettendo al tappeto squadre come Cleveland Cavaliers (che hanno dominato la regular season) e Milwaukee Bucks. Ad oggi, la compagine guidata dal “sopravvalutato” – secondo i suoi colleghi giocatori – Haliburton, è ad un passo dall’accesso alle Finali, poiché avanti 3-1 nella serie contro i New York Knicks. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se la squadra di Carlisle riuscirà nell’intento di accedere alla sfida per il Paradiso cestistico. Indiana ha tutte le carte in regola per farcela, mostrando un basketball da Playoff davvero di altissimo livello.

Come stanno gli Oklahoma City Thunder?

Nella Western Conference troviamo invece gli Oklahoma City Thunder. Forse la squadra che non ha tradito le attese, rispettando tutto quanto visto anche durante la stagione regolare. OKC – dopo la battuta d’arresto anticipata negli scorsi Playoff – stavolta sembra aver trovato la quadra, spingendosi anch’essa ad una partita di distanza dalle NBA Finals. Il gradino più complicato l’hanno già superato nelle semifinali di Conference, vincendo in Gara 7 l’irreale confronto contro Nikola Jokic ed i suoi Denver Nuggets. Ora, la squadra capitanata da Shai ha voglia di concretizzare tutto quanto costruito negli ultimi 8 mesi. Dovessero arrivare in finale, i Thunder potrebbero davvero pensare di spuntarla. Il percorso parla chiaro.

Cosa ne pensano i bookmakers

In vista di queste emozionanti sfide, gli esperti di basket e gli appassionati di scommesse iniziano a fare le proprie previsioni. Secondo le prime indicazioni dei bookmakers, le franchigie favorite per la conquista della finale sono senza dubbio gli Oklahoma City Thunder. Occhio però a non sottovalutare gli Indiana Pacers come forse hanno fatto i Cavaliers. Tuttavia, a questo punto della stagione nulla è scontato e dato il livello del campionato cestistico americano, ogni squadra ha le sue chances.

È davvero OKC la favorita per la vittoria finale?

È vero, Oklahoma ha registrato un percorso più lineare. Ma con i playoff i piazzamenti e i record stagionali vanno in cantina, poiché si sa come la postseason rappresenti quasi un campionato a parte, in cui aspetti come la forma fisica, la chimica di squadra e la capacità di gestire la pressione esercitano un ruolo fondamentale. Anche per questo non si possono escludere a priori sorprese. Haliburton, oggettivamente, ai Playoff sembra essere di un altro pianeta. E l’etichetta di sopravvalutato lo ha tendenzialmente spinto a livelli cestistici inenarrabili. Ecco perché Indiana può mettere sul tavolo il proprio cuore, per provare a sovvertire un pronostico che a questo punto non appare più scontato.