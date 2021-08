ESPN, rimossa Rachel Nichols dai programmi NBA e cancellato “The Jump”

Importante cambio di organico e di programmazione per quel che riguarda ESPN. Il popolare network sportivo ha infatti deciso di rimuovere la nota giornalista Rachel Nichols da tutti i programmi NBA. Di conseguenza, sarà cancellato anche “The Jump“, il programma pomeridiano condotto dalla stessa Nichols dal 2016. La notizia è stata riportata da John Ourand dello Sport Business Journal.

ESPN will cancel Nichols' show "The Jump." It will launch a new afternoon NBA show in the lead-up to next season. No details on that show’s format or host.

Sempre secondo quanto riporta Ourand, ESPN è pronta a lanciare un nuovo show pomeridiano in sostituzione di “The Jump”. Al momento però, non sono disponibili ulteriori dettagli. David Roberts, vice presidente della produzione del network, ha rilasciato un comunicato in merito alla rimozione di Rachel Nichols dai programmi NBA, in cui dichiara:

Rachel Nichols ha più di un anno di contratto ancora con ESPN. Secondo alcune fonti, la giornalista non apparirà più negli show fino a quando il contratto non sarà scaduto. Sul suo profilo Twitter, Rachel Nichols ha voluto ringraziare tutti quelli che in questi cinque anni hanno lavorato insieme a lei a “The Jump”.

Got to create a whole show and spend five years hanging out with some of my favorite people ❤️ talking about one my favorite things 🏀 An eternal thank you to our amazing producers & crew – The Jump was never built to last forever but it sure was fun. 😎

More to come… pic.twitter.com/FPMFRlfJin