NBA, Ime Udoka parla dei suoi Boston Celtics

In questa offseason a Boston c’è stata una vera rivoluzione. Dopo l’addio di Danny Ainge, Brad Stevens lo ha sostituito nel ruolo di general manager. E Ime Udoka ne ha a sua volta preso il posto, diventando il nuovo head coach dei Celtics. La squadra del Massachusetts può contare su alcuni dei migliori giocatori della lega, Jayson Tatum e Jaylen Brown, ma questo potrebbe ancora non bastare per battere l’agguerrita concorrenza di squadre come Nets, Sixers e i campioni in carica, i Milwaukee Bucks.

Ospite del programma Gresh & Keefe, Udoka ha parlato dei miglioramenti che i Celtics dovranno far vedere nella prossima stagione:

“In generale, dobbiamo usare il talento che abbiamo per giocare una pallacanestro di squadra. Vedo un sacco di ragazzi che dicono è il tuo turno, ora tocca a me, ma credo che il prossimo passo nella loro crescita sia di diventare tutti playmaker. Marcus [Smart] non è stato sempre il play titolare o il giocatore che ha avuto di più la palla in mano, e lo vuole fare. Quindi noi gli daremo fiducia e gli daremo la responsabilità di avere di più la palla in mano. Vale anche per Jayson [Tatum] e Jaylen [Brown], stiamo provando a renderli dei playmaker migliori. Loro sono degli scorer naturali”

Ime Udoka vuole dai suoi Celtics un miglioramento anche nella metà campo difensiva, dopo che nella scorsa stagione sono stati solo 14esimi per defensive rating:

“In generale, grazie anche ad alcune delle aggiunte che abbiamo fatto a roster, penso che giocare una pallacanestro più di squadra ci possa aiutare a tornare, in difesa, ai livelli dove erano due o tre anni fa. Abbiamo fatto un passo indietro in alcune cose e ora ci stiamo concentrando sulla difesa. Quando guardi queste piccole cose capisci che basta poco per migliorare, e noi non siamo lontani”

Per ultimo, Udoka ha parlato del suo rapporto con Brad Stevens, nuovo general manager della squadra:

“Non è strano, anzi. Onestamente penso sia un enorme vantaggio avere qualcuno che è nella franchigia da otto anni, che è vicino a questi giocatori e conosce tutta l’organizzazione”

