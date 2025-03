Sacchetti Summer Camp: torna il camp dell’inclusione per tutti i giovani cestisti

Per il quarto anno consecutivo, il Sacchetti Summer Camp torna a ospitare i giovani cestisti nella splendida cornice di Primiero San Martino di Castrozza (TN). Un’occasione unica per vivere settimane ricche di allenamenti intensivi e attività ludiche pensate per bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni. Un’opportunità per migliorare i fondamentali tecnici, ma anche per condividere la passione per lo sport, un elemento che unisce e rende l’esperienza accessibile a tutti.

Il camp di Brian Sacchetti, ex nazionale e giocatore di Serie A, è il primo camp estivo di basket in Italia ad essere dedicato anche a ragazzi sordi, che possono così condividere con i loro coetanei normodotati giornate intere di pallacanestro, all’insegna dei suoi valori di inclusione e uguaglianza:

“Avendo sperimentato in prima persona come lo sport sia in grado di sensibilizzare ed abbattere qualsiasi barriera, ho fortemente creduto insieme a tutto il mio team in questo progetto. Lo scorso anno è stata una scommessa, che ha confermato e dimostrato ancora una volta quanto condividere una passione, come quella sportiva, faccia sentire tutti parte di una sola grande squadra e famiglia, quella del Sacchetti Summer Camp, senza alcuna distinzione.”

Lo staff tecnico altamente qualificato seguirà i giovani atleti, offrendo loro formazione tecnica e supporto. Ogni giorno, Brian Sacchetti e altri ospiti speciali, con le loro esperienze e passioni, contribuiranno a rendere ancora più speciale questa avventura. L’appuntamento è fissato per due turni: dal 29 giugno al 5 luglio e dal 6 al 12 luglio 2025 a Fiera di Primiero.

Per iscrizioni e informazioni, visita il sito: www.sacchettisummercamp.it

