Mercato NBA, i Brooklyn Nets fiduciosi sulle estensioni di Harden e Irving

Dopo il maxi rinnovo contrattuale con Kevin Durant (4 anni, 198 milioni di dollari), i Brooklyn Nets lavorano alle estensioni contrattuali anche con James Harden e Kyrie Irving. Il General Manager della franchigia, Sean Marks, ha parlato mercoledì in una conferenza stampa virtuale, dicendosi fiducioso:

“Mi sento molto fiducioso che entro il primo giorno di training camp, guarderemo quei tre (Durant, Harden, Irving, ndr) firmati, sigillati e consegnati.”

Secondo quanto riporta Bobby Marks di ESPN, James Harden può ottenere un contratto al massimo salariale da 161 milioni di dollari in 3 anni, dalla stagione 2023-2024. Mentre Kyrie Irving può puntare anch’esso a un rinnovo al massimo salariale, da 186.6 milioni di dollari in 4 anni, però dalla stagione 2022-2023.

Nel mentre lavorano alla conferma dei Big Three, i Brooklyn Nets non sono rimasti con le mani in mano. La franchigia newyorkese ha lavorato durante la free agency per migliorare il roster a disposizione di coach Steve Nash. Sono infatti arrivati Patty Mills, fresco di medaglia con l’Australia, con un biennale, James Johnson e DeAndre’ Bembry con un annuale. Inoltre sono arrivate le conferme di Blake Griffin e Bruce Brown.

In questa stagione, i Brooklyn Nets sono arrivati fino alla Semifinale di Conference ai Playoff, eliminati dai campioni dei Milwaukee Bucks. La squadra ha dovuto fare i conti tutta la stagione con gli infortuni di Durant, Harden e Irving. Il vero potenziale dei Nets è finora rimasto nascosto, ma con un supporting cast migliorato, e le superstar pronte a sposare la causa a lungo termine, si candidano prepotentemente alla vittoria del prossimo titolo NBA.

La preseason dei Brooklyn Nets inizierà il 3 ottobre, con una sfida che sa di Finals, contro i Los Angeles Lakers.

