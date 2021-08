Alla fine Patty Mills non si unirà ai Los Angeles Lakers. Dopo le ultime voci di mercato che davano l’australiano vicino alla franchigia della California, il play ha invece cambiato direzione preferendo la firma con i Brooklyn Nets sulla base di un biennale da 12 milioni di dollari complessivi.

Mills, attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sua Australia, andrà a rafforzare il backcourt dei newyorchesi che negli ultimi Playoff hanno sofferto la miriade di assenze e infortuni proprio in questo senso.

Free agent G Patty Mills has agreed to a two-year, $12M deal with the Brooklyn Nets, his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal includes a player option.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021