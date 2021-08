Mercato NBA, James Johnson firma un contratto annuale con i Brooklyn Nets

I Brooklyn Nets aggiungono centimetri al loro roster, decidendo di prendere James Johnson per un contratto di durata annuale. L’ala grande di 203 cm, arrivato nella lega dall’università di Wake Forest, ha cambiato parecchie volte casacca nel corso della sua carriera.

Scelto dai Chicago Bulls nel Draft 2009 con la pick #16, ha vestito poi le maglie dei Toronto Raptors, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Miami Heat e Dallas Mavericks con un paio di parentesi in G-League.

Ultima tappa, New Orleans, in cui ha giocato solamente 22 partite, partendo però titolare per ben 11 volte. Le medie mantenute dal lungo statunitense sono di 9 punti, 4 rimbalzi e 2 assist a partita con la maglia dei Pelicans. Prendendo James Johnson, i Nets vanno a riempire il reparto lunghi, apparso piuttosto scarno nell’ultima annata, con Kevin Durant spesso costretto a giocare in posizione 5.

Free agent F James Johnson has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Leggi anche:

Mercato NBA, Portland si assicura le prestazioni di Ben McLemore

Mercato NBA, estensione al massimo salariale per Trae Young: pronti fino a $207 milioni in 5 anni

Olimpiadi Tokyo 2020, non basta il cuore dell’Italia: la Francia passa contro gli azzurri