Mercato NBA, i Lakers valutano l’ingaggio di Isaiah Thomas

Con il salary cap intasato dai contratti delle tre stelle, e la possibilità di offrire solo accordi al minimo veterani, i Los Angeles Lakers stanno valutando diversi profili per completare il roster. Tra questi, secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, ci sarebbe Isaiah Thomas. Il folletto ex Boston Celtics si è messo recentemente in mostra segnando 81 punti al Crawsover Pro-Am.

Isaiah Thomas ha già vestito la canotta dei Lakers nella stagione 2017-2018. Nell’ultimo anno, il 32enne è sceso in campo in NBA in appena tre occasioni, con la canotta dei New Orleans Pelicans. NOLA aveva firmato il veterano con un 10-day contract, e Thomas aveva mantenuto la media di 7.7 punti a partita. I Lakers stanno comunque valutando anche altri giocatori oltre a Thomas per chiudere il roster.

