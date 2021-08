Mercato NBA, immortale Udonis Haslem: rinnova con Miami

Non si ferma la carriera di Udonis Haslem, che a 41 anni è pronto per scendere in campo nella sua 19esima stagione in NBA. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Miami Heat hanno rinnovato per un anno il contratto di Haslem, che percepirà circa 2.6 milioni di dollari nella prossima stagione.

Udonis Haslem will return to the Miami Heat on a one-year, $2.6M deal for his 19th NBA season with the franchise, source tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2021

Ai Miami Heat, Udonis Haslem è una vera e propria bandiera. Il lungo ha sempre giocato in Florida durante la sua carriera NBA, vincendo i titoli del 2006, del 2012 e del 2013. Haslem ha condiviso il parquet con diverse leggende degli Heat, come Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, Chris Bosh, LeBron James e Ray Allen.

Haslem è sceso in campo una sola volta nella scorsa stagione, venendo anche espulso per una rissa. Nella stagione 2019-2020 era sceso in campo 4 volte. Ormai relegato a un ruolo quasi da assistente di coach Erik Spoelstra, con questo rinnovo Haslem dimostra di essere ancora una figura molto importante nello spogliatoio dei Miami Heat. Una sola parola: immortale.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Brooklyn Nets fiduciosi sulle estensioni di Harden e Irving

Mercato NBA, i Lakers valutano l’ingaggio di Isaiah Thomas

NBA, Nico Mannion: “Draymond Green mi ha detto di andare dove mi pagano e gioco”