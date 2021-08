Mercato NBA, le cifre del contratto firmato da Kemba Walker con i Knicks

Secondo le indiscrezioni raccolte da Mike Vorkunov, giornalista di The Athletic particolarmente vicino all’ambiente dei New York Knicks, Kemba Walker avrebbe firmato un contratto biennale da $18 milioni con la franchigia di Manhattan.

Kemba Walker signed a two-year, $18 million deal with the Knicks, league sources tell @ShamsCharania and I — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) August 11, 2021

Nel corso della attuale sessione di mercato, l’ex giocatore di UCONN era inizialmente approdato ad OKC nel dominio della trade che ha condotto Horford ai Celtics. Tuttavia, non rientrando nei piani della franchigia e volendo accasarsi presso una realtà più competitiva, la guardia ha deciso di accordarsi con i nuovi detentori del proprio cartellino per ottenere il buyout, rinunciando a $20 milioni in due anni e divenendo free agent.

Walker, tralasciando lo scarto minimo tra i due accordi, guadagnerà molto di più dal punto di vista tecnico e mediatico sotto le volte del Madison Square Garden. L’ex giocatore di Charlotte infatti, nativo proprio della Grande Mela, sarà il metronomo della franchigia di coach Thibodeau, nonché l’uomo di maggior status e blasone del roster.

Leggi anche:

NBA, la carriera collegiale di Steph Curry sarà oggetto di un documentario

Monta Ellis interessato a un ritorno nella NBA

NBA, Dragic si scusa per i commenti sui Raptors: “Franchigia eccellente”